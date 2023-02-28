Son dakika: Kahramanmaraş Onikişubat'ta 4.5 büyüklüğünde deprem | Video

Son dakika haberi...AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.