Video Haber Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla görüşüyor! Erdoğan karşısında 12. yenilgisini alan Kılıçdaroğlu istifa eder mi? | Video
Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla görüşüyor! Erdoğan karşısında 12. yenilgisini alan Kılıçdaroğlu istifa eder mi? | Video

Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla görüşüyor! Erdoğan karşısında 12. yenilgisini alan Kılıçdaroğlu istifa eder mi? | Video

29.05.2023 | 16:18

8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı hüsran sonrası değerlendirmede bulundu. Kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. Kılıçdaroğlu mücadeleye 'devam' mesajı verdi. Gelen son dakika bilgisine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 1 saat önce CHP Genel Merkezi’ne geldi. Makamında kurmaylarıyla tek tek görüşmeler yapıyor. Görüşmelerde seçim sonuçları masaya yatırılıyor. Asıl değerlendirme dün akşam gerçekleştirildi. Seçimin sonuçlarının netleşmesinin ardından Kılıçdaroğlu, MYK’yı topladı. Kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Bazı MYK üyeleri Kılıçdaroğlu’na ‘istifa edelim’ önerisinde bulundu. CHP Genel Merkezi'ndeki son durumu A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı..

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