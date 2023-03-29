Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a saldırı girişimi | Video
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konvoyuna İngiltere’nin başkenti Londra’da saldırı girişiminde bulunuldu.
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