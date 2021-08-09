SON DAKİKA: Mardin'de canlı bomba etkisiz hale getirildi!
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Son dakika haberleri... Mardin Nusaybin'de canlı bomba etkisiz hale getirildi.
Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen şahıs, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışması üzerine görevli personel tarafından etkisiz hale getirildi.