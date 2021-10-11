Son dakika: MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı | Video

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı ve "Bu hafta açıklanacak olan 8 Ekim 2021 tarihi itibarıyla rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir" açıklamasında bulunurken faiz mesajı da verdi ve "Türk Lirası'ndaki değer kaybı sadece faiz ile ilişkilendirilemez. Faiz indirimi sonrasında kurda hareketlenme oldu ama küresel gelişmeleri değerlendirince bunun direkt bizim faiz indirimi ile ilgisi olmadığını görürüz. Rezervlerle ilgili protokolün gizli olduğu ve açıklanmadığı doğru değil, merkez bankasını kanunsuzlukla suçlamak eşyanın tabiatına aykırı, her şey protokol ve kanuna göre yapılmıştır" dedi.