SON DAKİKA | Mersin'de polisevine teröristlerden kalleş saldırı: 2 polis yaralandı | Video
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Son dakika haberi... Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'nde polisevine teröristlerce saldırı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığından kalleş saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık, "Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır." dedi. Alçak saldırıda 2 polis yaralandı.