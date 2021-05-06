Son dakika: MHP'den Habertürk'e büyük tepki: Hadi şimdi ne yapacaksınız? | Video

Son dakika haberi: MHP ile Habertürk arasında 'Özür dileme' gerilimi tavan yaptı. MHP Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in sert tepkisi sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de devreye girdi. Bahçeli, "Habertürk izlemiyorum" dedi.