Son dakika: Millete hizmet yolunda 21 yıl: ‘Bir olduk 21 olduk’ | Video

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İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı | Video 15.08.2022 | 00:04
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Ani bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | Video 14.08.2022 | 21:17
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’daki ATO Congresium’da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda önemli açıklamalarda bulunuyor. AK Parti'nin 21'inci yaşı için hazırlanan klip bugün yayınlandı. İşte o klip!