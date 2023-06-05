SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı'nda devir teslim | Video
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görevi Hulusi Akar'dan devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Hulisi Akar, yurt içinde ve sınır ötesinde yapılan başarılı operayonları hatırlatarak "Yurt içinde terör bildiğiniz gibi takip ettiğiniz gibi bitme noktasına gelirken sınır ötesinden Türkiye'ye gelen saldırılar bertaraf edilmiştir." dedi. Akar'ın ardından söz alan Bakan Güler ise "Görev sürem içinde artan azim ve kararlılıkla terörle mücadele olacaktır. Her türlü terör örgütüyle en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
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