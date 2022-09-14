SON DAKİKA! MİT’ten Mahmur Kampı’na operasyon! PKK’nın 2 kritik ismi yakalandı | Video
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Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK'ya yönelik Kuzey Irak'ta önemli bir operasyona daha imza attı. Kuzey Irak'taki PKK'nın en önemli üslenme merkezlerinden birisi olan Mahmur Kampına sızan MİT unsurları, Şahan-Cihan kod adlı Hatip Güney ile Suriye uyruklu Tekoşin Kamışlı Civan kod adlı Aya Ahmet Süleyman'ı Türkiye'ye getirdi.