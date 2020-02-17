Son dakika! Prof. Dr. Canan Karatay'dan çok konuşularak flaş Koronavirüs açıklaması | Video
Son dakika haberi... Prof. Dr. Canan Karatay, yine çok konuşulacak bir açıklamada daha bulundu! Prof. Dr. Canan Karatay, Çin'de ortaya çıkan ölümcül Koronavirüs salgınından korunmak için önerilerde bulundu. Bursa'da katıldığı bir etkinlikte konuşan Prof. Dr. Canan Karatay, Koronavirüs salgını da dahil olmak üzere tüm viral hastalıklarda bağışıklık sisteminin önemine de vurdu yaptı ve önerilerde bulundu.
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