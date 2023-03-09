SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde 6'lı masa depremi! | Video
Son dakika haberi: Saadet Partisi içindeki Haymana Mutabakatı Heyeti, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak açıklamasının ardından sert bir bildiri yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tanımadıklarını belirten bildiride, "6 Mart Milli Görüş tarihine kara bir leke olarak geçmiştir." denildi. Ayrıca bildiride, "Meçhul olan bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ile 3-5 vekillik karşılığında kazanan tarafta olacağız avuntusuyla mukaddes dava peşkeş çekilmiştir" ifadeleri de yer aldı.
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