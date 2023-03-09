Video Haber SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde 6'lı masa depremi! | Video
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde 6'lı masa depremi! | Video

SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde 6'lı masa depremi! | Video

09.03.2023 | 18:13

Son dakika haberi: Saadet Partisi içindeki Haymana Mutabakatı Heyeti, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak açıklamasının ardından sert bir bildiri yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tanımadıklarını belirten bildiride, "6 Mart Milli Görüş tarihine kara bir leke olarak geçmiştir." denildi. Ayrıca bildiride, "Meçhul olan bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ile 3-5 vekillik karşılığında kazanan tarafta olacağız avuntusuyla mukaddes dava peşkeş çekilmiştir" ifadeleri de yer aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Saadet Partisi’nde 6’lı masa depremi! | Video 03:58
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde 6'lı masa depremi! | Video 09.03.2023 | 18:13
SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’dan flaş çıkış: Kılıçdaroğlu’na destek vermeyeceğiz! | Video 23:21
SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan flaş çıkış: "Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceğiz!" | Video 09.03.2023 | 16:57
SON DAKİKA: AYM’den HDP’ye hazine yardımı kararı! | Video 02:41
SON DAKİKA: AYM'den HDP'ye hazine yardımı kararı! | Video 09.03.2023 | 16:05
DSP’den açıklama Kılıçdaroğlu’nu desteklemiyoruz | Video 00:10
DSP'den açıklama "Kılıçdaroğlu'nu desteklemiyoruz" | Video 09.03.2023 | 14:36
CHP’den HDP’ye ziyaret kararı! Kılıçdaroğlu: Elbette görüşeceğim... | Video 02:29
CHP’den HDP’ye ziyaret kararı! Kılıçdaroğlu: "Elbette görüşeceğim..." | Video 09.03.2023 | 14:41
İş insanı Kemal Coşkun son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Erdoğan da cenazeye katıldı | Video 11:01
İş insanı Kemal Coşkun son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Erdoğan da cenazeye katıldı | Video 09.03.2023 | 14:16
Bakan Çavuşoğlu’ndan sanatçı Karsu’ya teşekkür | Video 05:32
Bakan Çavuşoğlu'ndan sanatçı Karsu’ya teşekkür | Video 09.03.2023 | 13:21
Ulaştırma Bakanlığı tam kadro deprem bölgesinde | Video 01:37
Ulaştırma Bakanlığı tam kadro deprem bölgesinde | Video 09.03.2023 | 12:39
Son Dakika: HDP’nin sözlü savunma tarihi ertelendi | Video 01:04
Son Dakika: HDP'nin sözlü savunma tarihi ertelendi | Video 09.03.2023 | 12:14
Kentsel dönüşümde kira yardımı arttı! İstanbul’da ve diğer illerde kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar? | Video 02:09
Kentsel dönüşümde kira yardımı arttı! İstanbul'da ve diğer illerde kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar? | Video 09.03.2023 | 11:51
İstanbul ve Ankara’da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı | Video 00:36
İstanbul ve Ankara’da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı | Video 09.03.2023 | 10:22
E-Devlet üzerinden EYT başvurusuna yoğun ilgi | Video 00:54
E-Devlet üzerinden EYT başvurusuna yoğun ilgi | Video 09.03.2023 | 09:13
Milli Savunma Bakanı Akar’ın eşi Şule Akar ve beraberindeki komutan eşleri Anıtkabir’i ziyaret etti | Video 01:07
Milli Savunma Bakanı Akar'ın eşi Şule Akar ve beraberindeki komutan eşleri Anıtkabir'i ziyaret etti | Video 09.03.2023 | 06:13
Atina’da 50 bin kişi tren kazasını protesto etti | Video 08:04
Atina'da 50 bin kişi tren kazasını protesto etti | Video 08.03.2023 | 23:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede aileyi ziyaret etti | Video 04:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede aileyi ziyaret etti | Video 08.03.2023 | 22:41
Takoz siyasetinin İstanbul’a acı faturası | Video 00:52
Takoz siyasetinin İstanbul’a acı faturası | Video 08.03.2023 | 22:59
Altılı Koalisyon’un metni İsmail Saymaz’ın da kafasına yatmadı: İki başlılık yaratır | Video 01:14
Altılı Koalisyon'un metni İsmail Saymaz'ın da kafasına yatmadı: İki başlılık yaratır | Video 08.03.2023 | 21:39
CHP’li Özgür Özel Kandil dilini örnek gösterdi: Bundan Türkiye kazanır | Video 00:15
CHP'li Özgür Özel Kandil dilini örnek gösterdi: Bundan Türkiye kazanır | Video 08.03.2023 | 20:48
Tarsus Karabucak ormanında yangın | Video 00:15
Tarsus Karabucak ormanında yangın | Video 08.03.2023 | 20:14
Malatya’da 5 katlı bina çöktü | Video 00:13
Malatya'da 5 katlı bina çöktü | Video 08.03.2023 | 20:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA