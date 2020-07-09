Son dakika: Sakarya Belediye Başkanı'ında flaş patlama açıklaması : 3 Şehit! Olay yerinden ilk görüntüler... | Video

Son Dakika Haberi... Sakarya'da patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikasından havai fişekleri taşıyan bir araçta patlama yaşandı! Sakarya Belediye Başkanı yaptığı açıklamada acı bir haber vererek olayda şehitlerimiz olduğunu duyurdu.

Sakarya'da patlayan fabrikadan çıkartılan patlayıcılar infilak etti. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı şahıslar hastanelere sevk ediliyor.Sakarya'nın Taşkısığı mevkisinde, patlama meydana geldi. Hendek ilçesinde patlayan fabrikadan çıkartılan havai fişeklerin kontrolsüz bir şekilde patladığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Patlamanın yaşandığı bölgeye jandarma ekipleri sağlık ekipleri dışında kimseyi sokmuyor. Olayda yaralanan şahısların hastanelere sevk edildiği öğrenildi.