Son dakika: Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda yeni gelişme! Yavru ayıya işkence eden cani gözaltına alındı | Video

Son dakika haberi: Artvin'in Arhavi ilçesinde bir avcının yavru ayıyı vurduktan sonra köpeklerine eziyet ettirmesi ve bu anları keyifle izlemesi sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Yürekleri sızlatan o görüntülerin ardından yetkililer harekete geçti. Son dakika haberine göre; o cani avcının gözaltına alındığı öğrenildi.