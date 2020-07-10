Video Haber Son dakika: Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda yeni gelişme! Yavru ayıya işkence eden cani gözaltına alındı | Video

Son dakika: Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda yeni gelişme! Yavru ayıya işkence eden cani gözaltına alındı | Video

Son dakika: Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda yeni gelişme! Yavru ayıya işkence eden cani gözaltına alındı | Video
10.07.2020 | 13:43

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Son dakika haberi: Artvin'in Arhavi ilçesinde bir avcının yavru ayıyı vurduktan sonra köpeklerine eziyet ettirmesi ve bu anları keyifle izlemesi sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Yürekleri sızlatan o görüntülerin ardından yetkililer harekete geçti. Son dakika haberine göre; o cani avcının gözaltına alındığı öğrenildi.

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