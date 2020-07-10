Son dakika: Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda yeni gelişme! Yavru ayıya işkence eden cani gözaltına alındı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:02
00:21
00:47
01:44
03:19
00:59
Nur Fettahoğlu'nun paylaştığı ağır çekim video büyük beğeni topladı! | Video 10.07.2020 | 11:12
03:32
02:11
00:44
Kontrolden çıkan otobüs yan yattı: 33 yaralı | Video 10.07.2020 | 10:45
02:40
00:05
Babasının forsuyla kuralları çiğnedi | Video 10.07.2020 | 10:10
00:32
00:32
00:20
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Dipsiz Göl paylaşımı | Video 09.07.2020 | 21:43
04:39
Son dakika! 9 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı | Video 09.07.2020 | 20:48
38:16
16:40
Son dakika! Bakan Soylu, Sakarya'da açıklamalarda bulundu | Video 09.07.2020 | 18:57
05:36
01:36
Son dakika haberi: Artvin'in Arhavi ilçesinde bir avcının yavru ayıyı vurduktan sonra köpeklerine eziyet ettirmesi ve bu anları keyifle izlemesi sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Yürekleri sızlatan o görüntülerin ardından yetkililer harekete geçti. Son dakika haberine göre; o cani avcının gözaltına alındığı öğrenildi.