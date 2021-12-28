Son Dakika: Stokçulara flaş baskın! Ekipler depoyu mühürledi | Video

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Adana'da bir depoda çok sayıda gıda ürünü olduğu şikayetleri üzerine ekipler harekete geçti. Stokçuluk yaptığı belirlenen depo mühürlendi. Farklı marka ve gramajlarda ayçiçek yağı, bakliyat, deterjan ve benzeri ürünler ele geçirildi.