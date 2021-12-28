Son Dakika: Stokçulara flaş baskın! Ekipler depoyu mühürledi | Video

Adana'da bir depoda çok sayıda gıda ürünü olduğu şikayetleri üzerine ekipler harekete geçti. Stokçuluk yaptığı belirlenen depo mühürlendi. Farklı marka ve gramajlarda ayçiçek yağı, bakliyat, deterjan ve benzeri ürünler ele geçirildi.