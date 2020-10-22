Son dakika taciz haberi: Otobüsteki sapığı genç kız görüntüledi! Muavinin şok görüntüleri | Video

Son dakika haberi... Edirne'de akraba ziyaretinden İstanbul'a dönen genç kızı yolculuk ettiği otobüsün muavini cinsel organıyla oynayarak taciz etti. O anlar genç kızın cep telefonu kamerasına yansıdı. Genç kız olayı anlattığı ailesiyle polis merkezine giderek şikayetçi oldu.