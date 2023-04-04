Video Haber Son dakika: Trump 'Prosedür' gereği tutuklandı | Video
Son dakika: Trump 'Prosedür' gereği tutuklandı | Video

Son dakika: Trump 'Prosedür' gereği tutuklandı | Video

04.04.2023 | 22:27

Son dakika haberleri... ABD’ni eski Başkanı Donald Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkmak üzere Manhattan Ceza Mahkemesi’ne geldi. ABD tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan Trump 'Prosedür' gereği tutuklandı.

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