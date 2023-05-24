SON DAKİKA | TürkAkım ve Mavi Akım’ı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisi saldırıya uğradı | Video
Son dakika haberleri: Rusya, TürkAkım ve Mavi Akım’ı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisinin Ukrayna’ya ait insansız deniz araçları tarafından saldırıya uğradığını bildirdi. Rus savaş gemisinin saldırıyı düzenleyen Ukrayna'ya ait insansız deniz araçlarını imha ettiği ifade edildi.
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