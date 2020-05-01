Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vakası ve vefat rakamları (1 Mayıs 2020 Cuma) güncel son rakamlar | Video
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Son dakika haberi... Türkiye'deki son corona virüsü test, vaka ve vefat sayıları (1 Mayıs 2020 Cuma) güncel rakamlar açıkladı! Türkiye'deki coroan virüsü (Covid19) test sayısı 1 Milyonu geçerken toplam vefat sayısı 3174, toplam iyileşen hasta sayısı 48.886 oldu.TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE VEFAT SAYISI ANLIK GÜNCEL RAKAMLAR İÇİN TIKLAYIN