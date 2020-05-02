Corona virüsü testi yerine bakın ne testi satmaya çalıştılar | Video

Çin'den dünyaya yayılan ölümcül corona virüsü (Covid 19) salgını ölümlere sebep olmaya devam ederken fırsatçılar da insanların ölüm korkusundan faydalanarak insanları dolandırmanın her yolunu deniyorlar. Sahte corona virüsü ilacı ve testleri satan dolandırıcılar da giderek artmaya başladı. İnsanlara corona virüsü (Covid19) testi olduğunu söyledikleri hamilelik testini yüksek fiyatla satmaya çalışan vicdansız dolandırıcılar kameraya böyle yakalandı...