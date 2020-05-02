Corona virüsü testi yerine bakın ne testi satmaya çalıştılar | Video
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:25
01:18
Corona virüsü testi yerine bakın ne testi satmaya çalıştılar | Video 02.05.2020 | 16:30
02:02
Tekirdağ’da tarla süren çiftçiye top mermisi şoku | Video 02.05.2020 | 15:22
05:06
Antalya'da ölümden koşarak kurtuluş anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.05.2020 | 15:19
01:40
04:19
01:52
04:28
17:18
06:01
03:25
Nihat Hatipoğlu’na canlı yayında 'Dinozor Halil' sürprizi | Video 02.05.2020 | 12:09
00:30
05:45
02:50
00:42
02:01
00:58
02:27
00:32
06:12
İstanbul Kağıthane'de yangın | video 02.05.2020 | 09:11
Çin'den dünyaya yayılan ölümcül corona virüsü (Covid 19) salgını ölümlere sebep olmaya devam ederken fırsatçılar da insanların ölüm korkusundan faydalanarak insanları dolandırmanın her yolunu deniyorlar. Sahte corona virüsü ilacı ve testleri satan dolandırıcılar da giderek artmaya başladı. İnsanlara corona virüsü (Covid19) testi olduğunu söyledikleri hamilelik testini yüksek fiyatla satmaya çalışan vicdansız dolandırıcılar kameraya böyle yakalandı...