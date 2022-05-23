Son Dakika: Türkiye'nin buğday stoğu ne kadar? A Haber ekibi TMO'nun buğday silosunda! | Video
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Son Dakika: Pandemi dönemi ve Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle buğdayda kıtlık olacağı iddiaları konuşuluyordu. A Haber muhabiri Sefer Ayçe TMO'nun buğday silosunda detayları aktardı..