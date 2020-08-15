Video Haber Son Dakika: Vakıflar Genel Müdürü tek tek açıklad! İBB'nin Galata Kulesi iftirası çürütüldü | Video

Son Dakika: Vakıflar Genel Müdürü tek tek açıklad! İBB'nin Galata Kulesi iftirası çürütüldü | Video

Son Dakika: Vakıflar Genel Müdürü tek tek açıklad! İBB'nin Galata Kulesi iftirası çürütüldü | Video
15.08.2020 | 13:39

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Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Galata Kulesi'nde süregelen restorasyon çalışması ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Burhan Ersoy, "Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmasında, tarihi yapıya değil, çimento harçla örülmüş bölüme müdahale edilmiştir. Galata Kulesi'ni sonradan eklenen unsurlardan kurtarmak ve özgün haline kavuşturarak güçlendirmek amacıyla işe koyulduk." dedi. Ersoy, "Yapılması zorunlu bu işlem ne yazık ki, önceki dönemlerde, izinsiz ve kaçak olarak tarihi esere eklenen orijinal dokusunu bozan müdahaleleri yapıdan arındırmak içindir" ifadelerini kullandı.

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