Video Haber SON DAKİKA: YSK Başkanı Yener canlı yayında açıkladı! Yayın yasağı kaldırıldı... | Video
SON DAKİKA: YSK Başkanı Yener canlı yayında açıkladı! Yayın yasağı kaldırıldı... | Video

SON DAKİKA: YSK Başkanı Yener canlı yayında açıkladı! Yayın yasağı kaldırıldı... | Video

14.05.2023 | 18:33

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçimleri için son dakika açıklamasında bulundu. Oy verme işlemlerinin sonuçlandığını bildiren YSK Başkanı Yener, "Kurula şu ana kadar yansıyan olumsuz durum söz konusu olmamıştır." ifadelerini kullandı. Ahmet Yener ardından kameralar karşısına geçerek yaptığı açıklamada, 18.30 itibarıyla yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi.

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