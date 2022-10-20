Son Dakika: Zengilan Uluslararası Havalimanı tamamlandı! Açılışını Başkan Erdoğan ve Aliyev yaptı | Video
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Son dakika haberleri: Azerbaycan'ın, işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ikinci havalimanı olan Zengilan Uluslararası Havalimanı, Başkan Recep Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı törenle hizmete açıldı. İki liderin öğleden sonra ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.