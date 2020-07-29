Sosyal medya bizi nasıl gözetliyor? Twitter, Facebook, Google bizi kullanıyor mu? | Video

İnternette Twitter, FaceBook, Google, TikTok gibi dev şirketler bizi nasıl gözetliyor? FaceBook, Twitter, Google, TikTok özel verilerimizi neden çalıp saklıyor? İşte internette sosyal medya ve FaceBook, Twitter, Google, TikTok gibi dev şirketlerin ardındaki gerçekler...