Video Haber SpaceX şirketinin uzaya gönderdiği NASA astronotları Dünya’ya geri döndü | Video

SpaceX şirketinin uzaya gönderdiği NASA astronotları Dünya’ya geri döndü | Video

SpaceX şirketinin uzaya gönderdiği NASA astronotları Dünya’ya geri döndü | Video
02.08.2020 | 23:11

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ABD'li SpaceX şirketinin 30 Mayıs tarihinde fırlattığı Falcon 9 roketi ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderdiği Dragon uzay aracı ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley başarılı şekilde Dünya'ya geri döndü. Astronotlar, 19 saatlik yolcuğun ardından Florida'nın doğu kıyısında okyanusa iniş yaptı. Astronotlar, suya yapılan inişin ardından kurtarma tekneleri ile sudan çıkarıldı. ABD, bu başarılı inişin ardından yıllar sonra yörüngeye astronot gönderip güvenle geri getirme kabiliyetine sahip olmuş oldu.

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