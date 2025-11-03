Video Haber Süleymaniye'ye 2 buçuk yıl aradan sonra ilk Türk uçağı iniş yaptı | Video
Süleymaniye'ye 2 buçuk yıl aradan sonra ilk Türk uçağı iniş yaptı | Video

Süleymaniye'ye 2 buçuk yıl aradan sonra ilk Türk uçağı iniş yaptı | Video

03.11.2025 | 09:15

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye vilayetindeki Uluslararası Süleymaniye Havalimanı'na 2 buçuk yıl aradan sonra ilk Türk uçağı iniş yaptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin 2 buçuk yıl süren uçuş yasağının geçen ay kaldırılmasının ardından, gece yarısından sonra Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak Süleymaniye Havalimanı'na indi. Yüzden fazla yolcunun bulunduğu uçağın inişi nedeniyle düzenlenen törene, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Müdürü Rebaz Muhammed Halil ile THY Irak Koordinatörü Halil Anlatan katıldı.

Havalimanı Müdürü Rebaz Muhammed Halil, yaptığı açıklamada Süleymaniye-İstanbul seferlerinin haftada dört kez gerçekleştirileceğini belirterek, "Uçuşların önümüzdeki aylarda artırılması planlanıyor" dedi. Halil, uçuş yasağının kaldırılmasının ticaret açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, son 2 buçuk yıl içinde uygulanan yasağın ticareti yaklaşık yüzde 35 oranında olumsuz etkilediğini ifade etti.

Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Süleymaniye'ye gelen ilk yolcular, uçuşların yeniden başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yolculardan biri, "Türkiye'den Süleymaniye'ye doğrudan geldiğimiz için çok mutluyuz. Yol büyük ölçüde kısaldı. Uçuş yasağının kaldırılması için büyük çaba sarf eden IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafıl Talabani'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

Bir diğer yolcu ise, yasağın kaldırılmasının ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştırdığını belirterek, "Daha önce Süleymaniye'ye ulaşmak için Doha aktarmalı uçuyordum. Yaklaşık 7 buçuk saat uçakta kalıyor, ardından 2 buçuk saat daha yol alıyordum, toplamda 10 saate yakın sürüyordu. Bugün ise İstanbul'dan sadece 4 buçuk saatte buraya ulaştık. Bu adımın ilerleyen dönemde bilet fiyatlarının düşmesine ve diğer havayolu şirketleri üzerindeki baskının azalmasına neden olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yolcular, Türkiye üzerinden gerçekleştirilen direkt seferlerin Süleymaniye için büyük bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Bu kentte yaklaşık 2 milyon insan yaşıyor. Avrupa'dan gelen yolcular için de büyük bir kolaylık sağlandı" şeklinde konuştu.

IKBY Başkanlığı, geçen Ekim ayının 9'unda yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin talebi üzerine Süleymaniye Havalimanı'na yönelik uçuş yasağını kaldırma kararı aldığını duyurmuştu.
Türkiye, Nisan 2023 tarihinde Süleymaniye'ye yönelik uçuş yasağını yürürlüğe koymuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Süleymaniye’ye 2 buçuk yıl aradan sonra ilk Türk uçağı iniş yaptı | Video 03:31
Süleymaniye'ye 2 buçuk yıl aradan sonra ilk Türk uçağı iniş yaptı | Video 03.11.2025 | 09:15
Türkiye ile Irak arasında tarihi anlaşma | Video 02:04
Türkiye ile Irak arasında tarihi anlaşma | Video 02.11.2025 | 14:07
Bakan Işıkhan, İsveç’te ’Göçün 60. Yılı’ programına katıldı | Video 05:45
Bakan Işıkhan, İsveç'te 'Göçün 60. Yılı' programına katıldı | Video 02.11.2025 | 09:49
Son Dakika | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: İstanbul’da bir fetret devri yaşansın istemiyoruz! | Video 21:48
Son Dakika | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "İstanbul'da bir fetret devri yaşansın istemiyoruz!" | Video 01.11.2025 | 16:18
SON DAKİKA: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Video 03:40
SON DAKİKA: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Video 01.11.2025 | 12:07
Başkan Erdoğan: İsrail’in ahde sadakat konusunda berbat sicilini herkes biliyor | Video 26:20
Başkan Erdoğan: "İsrail'in ahde sadakat konusunda berbat sicilini herkes biliyor" | Video 31.10.2025 | 16:05
Bakan Yerlikaya duyurdu: Ağrı’da yaptığımız operasyonumuzla; 761 kilogram metamfetamin ele geçirdik | Video 00:53
Bakan Yerlikaya duyurdu: "Ağrı'da yaptığımız operasyonumuzla; 761 kilogram metamfetamin ele geçirdik" | Video 31.10.2025 | 11:59
İstanbul ve Yalova merkezli çete operasyonu: 17 gözaltı | Video 00:40
İstanbul ve Yalova merkezli çete operasyonu: 17 gözaltı | Video 31.10.2025 | 09:22
Bakan Kurum paylaştı: Yüzyılın Konut Projesi’nde detaylar belli oldu | Video 00:52
Bakan Kurum paylaştı: Yüzyılın Konut Projesi’nde detaylar belli oldu | Video 31.10.2025 | 09:23
CHP’nin ardından İYİ Parti’de para iddiası! 01:14
CHP’nin ardından İYİ Parti’de para iddiası! 30.10.2025 | 22:31
Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul ediyor! 11:08
Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul ediyor! 30.10.2025 | 18:36
Son Dakika | Almanya Başbakanı Merz Ankara’da: İş birliğimiz, Avrupa’nın güvenliği için vazgeçilmezdir | Video 37:13
Son Dakika | Almanya Başbakanı Merz Ankara'da: "İş birliğimiz, Avrupa'nın güvenliği için vazgeçilmezdir" | Video 30.10.2025 | 16:29
Almanya Başbakanı Merz Ankara’da | Video 09:36
Almanya Başbakanı Merz Ankara'da | Video 30.10.2025 | 14:16
Bakan Tekin: Dünyadaki eğitim sektörüyle herkesin insan haklarına egemen olacağına inanıyorum | Video 08:48
Bakan Tekin: "Dünyadaki eğitim sektörüyle herkesin insan haklarına egemen olacağına inanıyorum" | Video 30.10.2025 | 12:21
Bakan Bayraktar: Akkuyu Nükleer Güç Santralinde elektrik üretimi 2026’da | Video 08:22
Bakan Bayraktar: "Akkuyu Nükleer Güç Santralinde elektrik üretimi 2026’da" | Video 30.10.2025 | 12:21
Karadağ Dışişleri Bakanı A Haber’de: Türkiye ile mükemmel ilişkilerimiz var | Video 07:13
Karadağ Dışişleri Bakanı A Haber'de: "Türkiye ile mükemmel ilişkilerimiz var" | Video 30.10.2025 | 11:47
Kosovalı 102 kadın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yıldönümü için bayrak ördü | Video 03:30
Kosovalı 102 kadın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıldönümü için bayrak ördü | Video 30.10.2025 | 06:16
New York’ta Türk ve Amerikan bayrakları göndere çekildi | Video 05:35
New York'ta Türk ve Amerikan bayrakları göndere çekildi | Video 30.10.2025 | 06:16
Kosova’da Türk askerlerinin zeybekli cumhuriyet coşkusu | Video 03:37
Kosova'da Türk askerlerinin zeybekli cumhuriyet coşkusu | Video 30.10.2025 | 06:15
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 19:57
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 29.10.2025 | 19:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY