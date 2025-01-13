Suriyeliler, Başkan Erdoğan'ı Emevi Camii'ne davet etti | Video 13.01.2025 | 10:41 Suriyeliler, başkent Şam'da pankart açarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Emevi Camii'nde namaz kılmaya davet etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine dönmeye devam ediyor. Başkent Şam'ın kalbi Emevi Meydanı'nda Türkiye ve Suriye bayrakları taşıyan bir grup, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'ye gelmesi için çağrıda bulundu. Suriyeliler, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Ayasofya'da namaz kıldığımız gibi Emevi Camii'nde de sizinle namaz kılmak istiyoruz" yazılı pankart açtı.