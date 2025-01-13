Video Haber Suriyeliler, Başkan Erdoğan'ı Emevi Camii'ne davet etti | Video
Suriyeliler, Başkan Erdoğan'ı Emevi Camii'ne davet etti | Video

Suriyeliler, Başkan Erdoğan'ı Emevi Camii'ne davet etti | Video

13.01.2025 | 10:41

Suriyeliler, başkent Şam'da pankart açarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Emevi Camii'nde namaz kılmaya davet etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine dönmeye devam ediyor. Başkent Şam'ın kalbi Emevi Meydanı'nda Türkiye ve Suriye bayrakları taşıyan bir grup, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'ye gelmesi için çağrıda bulundu. Suriyeliler, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Ayasofya'da namaz kıldığımız gibi Emevi Camii'nde de sizinle namaz kılmak istiyoruz" yazılı pankart açtı.
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