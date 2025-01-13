Suriyeliler, Başkan Erdoğan'ı Emevi Camii'ne davet etti | Video
Suriyeliler, başkent Şam'da pankart açarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Emevi Camii'nde namaz kılmaya davet etti.
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