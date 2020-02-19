Sütün faydaları neler? Neden süt içmeliyiz? Beslenme Uzmanı'ndan flaş süt açıklaması | Video
Özellikle çocuklar için çok yararlı bir besin olan süt neden önemli? Sütün yararları neler? Neden süt içmeliyiz? Beslenme Uzmanı Meral Aydeniz, sütün yararları ve ne sıklıkla ne kadar tüketilmesi gerektiği konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
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