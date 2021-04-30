Tam kapanma ile ilgili son dakika haberi: Başkan Erdoğan kararı duyurmuştu... Sokağa çıkma yasağı ve izin için detaylar | Video

Tam kapanmanın ilk sabahınca önemli son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı ve Valiliklerden tam kapanma, İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve merak edilen sokağa çıkma izni ve seyahat izinleri konusunda kritik bilgilendirme ve uyarılar yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da 17 günlük tam kapanmaya ilişkin sosyal medyadan son dakika açıklamalarında bulundu. İşte İçişleri Genelgesi ve valilerden gelen son dakika uyarıları...