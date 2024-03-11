Tarihî Ulu Camisi’ne “Dünyada bir yolcu gibi ol” mahyası asıldı

Osmanlı Devleti'nde ilk defa Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlayan 400 yıllık mahya geleneği devam ediyor. Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin minareleri arasına "Dünyada bir yolcu gibi ol" yazılı mahya asılırken, iki minare arasını süsleyen yazı, dron ile görüntülendi.