Tatilcileri hedef almıştı… CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Aras’ın algısı boşa çıktı! | Video
Bayramla birlikte ziyaretçi akınına uğrayan Bodrum'da yaz sezonunun açılmasına rağmen bozuk olan yolları ve etraftaki çöp yığınları büyük tepkilere neden olmuştu. Konunun muhatabı değilmiş gibi davranan ve algı operasyonuna girişen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a, Kültür Ve Turizm Bakanlığı'ndan yanıt geldi.
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