Video Haber TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalı

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalı

07.11.2024 | 20:21

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliği askıya alınmalı" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail’in BM üyeliği askıya alınmalı 02:37
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalı 07.11.2024 | 20:21
Bakan Bolat, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nde konuştu | Video 01:11:45
Bakan Bolat, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuştu | Video 07.11.2024 | 12:11
Bakan Bolat, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nde konuştu 00:14
Bakan Bolat, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuştu 07.11.2024 | 09:14
AK Parti İl binasına saldırı olayına kınama 00:24
AK Parti İl binasına saldırı olayına kınama 06.11.2024 | 19:06
Türkiye - İran sınırı nasıl korunuyor? İşte sınırlarımızı koruyan yerli ve milli teknolojilerimiz... 07:48
Türkiye - İran sınırı nasıl korunuyor? İşte sınırlarımızı koruyan yerli ve milli teknolojilerimiz... 06.11.2024 | 15:43
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 3 milyon 854 bin 237 liralık çevre kirliliği cezası | Video 01:12
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 854 bin 237 liralık çevre kirliliği cezası | Video 06.11.2024 | 13:12
Vali çık lan buraya diyen gösterici gözaltına alındı | Video 00:50
"Vali çık lan buraya" diyen gösterici gözaltına alındı | Video 06.11.2024 | 13:11
FETÖ elebaşı Gülen’in torununun ABD ordusunda subay olarak görevi yaptığı ortaya çıktı | Video 00:42
FETÖ elebaşı Gülen'in torununun ABD ordusunda subay olarak görevi yaptığı ortaya çıktı | Video 06.11.2024 | 10:55
Malatya’da özel harekat eşliğinde terör operasyonu 00:28
Malatya'da özel harekat eşliğinde terör operasyonu 05.11.2024 | 19:36
Trump: Bazı eyalatlerde çok öndeyim 02:13
Trump: Bazı eyalatlerde çok öndeyim 05.11.2024 | 19:57
İzmit TÜPRAŞ rafinerisinde patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi | Video 03:13
İzmit TÜPRAŞ rafinerisinde patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi | Video 05.11.2024 | 14:23
Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesinin açılışını yaptı | Video 06:39
Başkan Erdoğan "Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi"nin açılışını yaptı | Video 05.11.2024 | 14:21
Başkan Erdoğan: İnsana yaptığımız yatırımların asla boşa gitmeyeceğini biliyoruz | Video 16:09
Başkan Erdoğan: "İnsana yaptığımız yatırımların asla boşa gitmeyeceğini biliyoruz" | Video 05.11.2024 | 13:14
Bahçeli: Türkiye Yüzyılı için tek seçenek Erdoğan 03:40
Bahçeli: "Türkiye Yüzyılı için tek seçenek Erdoğan" 05.11.2024 | 12:14
Bahçeli: ’Ekrem İmamoğlu Beyin siyasetini tasvip etmediğim için görüşmeyi uygun bulmuyorum!’ 00:38
Bahçeli: 'Ekrem İmamoğlu Beyin siyasetini tasvip etmediğim için görüşmeyi uygun bulmuyorum!' 05.11.2024 | 11:41
Başkan Erdoğan, Kırgızistan’da konuştu: İsrail, uluslararası sistemi tehdit ediyor | Video 05:14
Başkan Erdoğan, Kırgızistan'da konuştu: "İsrail, uluslararası sistemi tehdit ediyor" | Video 05.11.2024 | 09:34
69 milyonluk konsere Ankaralılardan tepki! Mansur Yavaş, paraları altyapıya değil konserlere harcıyor | Video 01:52
69 milyonluk konsere Ankaralılardan tepki! "Mansur Yavaş, paraları altyapıya değil konserlere harcıyor" | Video 05.11.2024 | 09:25
Başkan Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Caparov tarafından resmi törenle karşılandı | Video 13:47
Başkan Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Caparov tarafından resmi törenle karşılandı | Video 05.11.2024 | 09:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek’te 09:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te 05.11.2024 | 08:38
Jandarmadan terör operasyonu: 6 şüpheli gözaltında 01:39
Jandarmadan terör operasyonu: 6 şüpheli gözaltında 04.11.2024 | 17:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA