Video Haber TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından kabul edildi | Video
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından kabul edildi | Video

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından kabul edildi | Video

18.02.2025 | 12:47

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokyo’da Japonya İmparatoru Naruhito tarafından kabul edildi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, temasları çerçevesinde Japonya İmparatoru Naruhito tarafından İmparatorluk Sarayı'nda kabul edildi. Kabulde, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş ile Japonya İmparatoriçesi Masako da yer aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Japonya İmparatoru Majesteleri Naruhito ve İmparatoriçesi Masako tarafından kabul edildik. Nazik kabulleri ve samimi ev sahiplikleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.

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