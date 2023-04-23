TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı | Video
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Osmanlı'dan genç Türkiye'ye evrilen tarihte, TBMM'nin açılışının, millet iradesinin temsili anlamına gelen büyük değişimin başlangıcı olduğunu belirtti.
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