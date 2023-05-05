TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Seçim birinci turda tamamlanır" | Video

TBMM Başkanı Mustafa Şentop A Haber ekranlarında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şentop 14 Mayıs'taki seçime ilişkin, 'Türkiye güvenli şeffaf seçim yapan bir ülke. Benim kanaatim seçim birinci turda tamamlanır.' ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolar açıklamasına tepki gösteren Şentop, ‘Peşin parayı görünce sevinenler oldu. Babacan 10 yılda gelecek dedi. Kılıçdaroğlu, 5 yılda getirileceğini iddia etti. Mesele bu kadar kolay değil.’ dedi.