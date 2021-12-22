TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Başbakanı Brnabiç ile görüştü | Video

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Belgrad temasları kapsamında Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Balkan ülkelerine yaptığı çalışma ziyareti kapsamında dün akşam saatlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi. Bugünkü temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile görüşen Şentop, daha sonra Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi. Şentop ve Daçiç, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Şentop, Belgrad temasları kapsamında son olarak Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç ile bir araya geldi.

Belgrad temaslarını tamamlayan TBMM Başkanı, Belgrad'dan ayrılarak Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya hareket edecek.