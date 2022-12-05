TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı! Fuat Oktay'dan kritik açıklamalar | Video

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri için TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yatırım ve istihdam hedefli bir bütçe hazırladık. Bütçemiz girişimci ve yatırımcıyı teşvik edecek. Doğu ile Batı arasında köprü olmakla kalmayıp kendi doğal gazını, enerjisini çıkaran bir bütçe. Tüm dünyanın gıpta ile izlediği Kızılelma'nın, TCG- Anadolu'nun, TÜRKSAT 6 A'nın bütçesidir" dedi.