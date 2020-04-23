Tekirdağ'da hayırseverler 6 bakkalın veresiye defterindeki borçları ödeyip ortadan kayboldular | Video

Tekirdağ’da isimlerinin açıklanmasını istemeyen hayırsever vatandaşlar 6 bakkalda veresiye defterindeki 8 bin liralık borçları kapattı.

Ramazan Ayına sayılı günler kala hayırsever vatandaşlar varlıklarını hissettirmeye başladı. Tekirdağ'ın şehir merkezinde 6 bakkala giden ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen hayırsever vatandaşlar, ihtiyaç sahibi insanların yaklaşık 8 bin liralık borçlarını kapatıp ortadan kayboldular. Konuyla ilgili konuşan bakkallar böyle durumlardan çalışamayan, işsiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarına öncelik verdiklerini ifade ettiler.