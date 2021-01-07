Video Haber TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışmaları başvuruları başladı | Video

TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışmaları başvuruları başladı | Video

TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışmaları başvuruları başladı | Video
07.01.2021 | 17:56

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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen “Teknoloji Yarışmalarına” başvurular başladı. Toplumun her kesiminden binlerce gencin merakla beklediği ve ilgiyle takip ettiği TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarına geçtiğimiz yıl 81 il ve 84 ülkeden 20.197 takım, 100 bin genç başvuruda bulundu. Başvurular arasından 5000 finalistin belirlendiği yarışmalarda gençler kıyasıya mücadele etti. Bu yıl TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarına yine ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına katılabilecek. Son başvuru tarihi ise 28 Şubat.

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