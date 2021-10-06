Video Haber Teksas’taki saldırıya neden olan kavganın görüntüleri ortaya çıktı! | Video
Teksas’taki saldırıya neden olan kavganın görüntüleri ortaya çıktı! | Video

Teksas’taki saldırıya neden olan kavganın görüntüleri ortaya çıktı! | Video

06.10.2021 | 21:44

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ABD’nin Texas eyaletindeki Timberview Lisesi’nde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

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