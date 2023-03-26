"Temeli atılıp bırakıldı" algısı oluşturulan Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar sürüyor | Video
Yeniden yapımına başlanan Hatay Defne Devlet Hastanesi inşaat çalışmaları havadan görüntülendi. Sosyal medyada 'temel atılıp bırakıldığı' algısı oluşturulan inşaattaki gece gündüz süren çalışmalar, hastanenin resmi twitter hesabından paylaşıldı.
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