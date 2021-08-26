Terör ve Güvenlik Uzman Coşkun Başbuğ 'Afganistan'ı bekleyen en büyük tehlike iç savaş'
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Terör ve Güvenlik Uzman Coşkun Başbuğ, Afganistan'daki son dakika gelişmelerini A Haber canlı yayınında yorumladı...