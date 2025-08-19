Video Haber Terörsüz Türkiye yolunda yeni toplantı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Pazarlık olmadı, olmayacak" | Video
19.08.2025 | 16:23

“Terörsüz Türkiye” vizyonu çerçevesinde kritik bir görev üstlenen TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu hafta yoğun bir mesai yürütüyor. Bugün gerçekleştiren toplantıda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek. Yarın ise Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri’nin görüş ve taleplerini dile getirecek. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Kurtulmuş 'Pazarlık olmadı olmayacak' ifadelerini kullandı.

