Video Haber TOGEMDER, 'Bahçe Satışları Kermesi' ile ihtiyaç sahiplerine ulaşacak | Video
TOGEMDER, 'Bahçe Satışları Kermesi' ile ihtiyaç sahiplerine ulaşacak | Video

TOGEMDER, 'Bahçe Satışları Kermesi' ile ihtiyaç sahiplerine ulaşacak | Video

10.12.2021 | 19:12

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Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince (TOGEMDER), "Bahçe Satışları Kermesi" düzenlendi.

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