Tokat'taki deprem sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan ilk açıklama!
Son dakika haberleri... Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Amasya, Çorum, Yozgat ve Sivas gibi çevredeki illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından 231 ihbar ulaştığını yapılan ihbarlarda can kaybı ve yaralanmaların olmadığını bildirdi. AFAD, Yozgat'ta 2 katlı bir ev ile Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alındığını duyurdu. Depremin ardından Tokat'ta eğtim ve öğretime 1 gün ara verildi. İşte son dakika Tokat deprem haberinin ayrıntıları...
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