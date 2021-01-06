Trabzonspor 3 puanı tek golle aldı! | Video

Sabah Spor Muhabiri Yunus Emre Sel, Süper Lig'de bugün oynanan Trabzonspor - Göztepe maçını değerlendirdi. Yunus Emre Sel, "Abdullah Avcı, düzenlediği ilk basın toplantısında kazanma alışkanlığını yakalamamız lazım demişti. Trabzonspor'un kazanma alışkanlığının en önemli göstergesiydi bu maç. Trabzon'un kazandığı pozisyonlar değerlendirilseydi çok farklı bir skor görülebilirdi. Ekuban'a özel bir paragraf açmak gerekiyor. Ekuban'ın sahadaki varlığı, performans ve liderliği Trabzonspor'un yakaladığı çıkıştaki en büyük etken. Sahada ne yaptığını bilen bir sistem görüyoruz. Sonuç olarak taktik olarak mücadele eden bir Trabzonspor var." dedi.