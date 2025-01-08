Video Haber Trafik Polisleri’nden alkış alan ziyaret… İstanbul Emniyet Müdürü’ne teşekkür ettiler | Video
Trafik Polisleri’nden alkış alan ziyaret… İstanbul Emniyet Müdürü’ne teşekkür ettiler | Video

Trafik Polisleri’nden alkış alan ziyaret… İstanbul Emniyet Müdürü’ne teşekkür ettiler | Video

08.01.2025 | 13:18

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Huzur Evleri’ne özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Büyüklerin hayat tecrübelerinden faydalanan ve yaya güvenliği ile ilgili bilgilendirilmeler yapan Trafik Polisleri; Huzur Evi sakinlerine çiçekler verdi. Ziyaret alkışla ve olumlu karşılanırken, vatandaşlar İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’a ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne duyarlılıkları için teşekkür etti.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Huzur Evi sakinlerine yönelik bilgilendirici özel bir ziyaret ve eğitim gerçekleştirdi. Huzur Evi ziyaretlerinde bulunan Trafik Polisleri; trafikte güvenli yaya davranışlarıyla ilgili önemli bilgilendirmeler yaptı ve büyüklerinin hayat tecrübelerinden faydalanabilmek adına Huzur Evi sakinlerinin fikir ve görüşlerine başvurdu. Yaşlı bireylerin trafikte karşılaşabilecekleri ve dikkat etmeleri gereken durumlar için farkındalık oluşturabilmek adına gerçekleştirilen eğitimde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Huzur Evi sakinlerine çiçekler verdi. Trafik Polisleri; Huzur Evi sakinlerine "Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri olarak siz değerli büyüklerimizin bizlere rehberlik etmeniz amacıyla burada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde hitap etti.

"GEÇMİŞİN IŞIĞIYLA, GÜVENLİ YARINLARA"

Ziyarette sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştiren Trafik Polisleri ve Huzur Evi sakinleri birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi. Trafik Polisleri Huzur Evi sakinlerine, Huzur Evi sakinleri de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri'ne ilgi gösterdi. "Geçmişin ışığıyla, güvenli yarınlara" başlığı altında gerçekleştirilen ziyaret, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Bir Trafik Polisi; Huzur Evi sakinlerinden birine yönelttiği "Günümüz gençlerine ve sürücülerine verebileceğiniz bir tavsiye var mı?" sorusuna "Acele etmesinler, yavaş gitsinler" cevabını alırken, İstanbul Emniyeti Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü Sosyal Medya Bürosu Polisleri tarafından ziyaretle ilgili hazırlanan bir dakikalık video klipte bu güzel diyaloga da yer verildi. Ziyaret, vatandaşlar tarafından alkışla ve olumlu karşılanırken, vatandaşlar İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne duyarlılıkları için teşekkür etti.

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