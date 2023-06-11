Türk askerine kritik görev! Bloomberg: "Kosova'da KFOR komutasını devralabilir" | Video

Türk askerine bir görev daha geliyor. Geçtiğimiz hafta NATO'nun talebi üzerine Türk komadonlar gerilimin had safhaya ulaştığı Kosova-Sırbistan'da tansiyonu düşürmek için 24 yılın ardından Kosova'ya intikal etmişti. ABD gazetesi Bloomberg Türkiye'nin Kosova'nın NATO'da bulunan Barış Gücü KFOR'u ekim ayında İtalya'dan devralabileceğini iddia etti.