Video Haber Türk askerine kritik görev! Bloomberg: "Kosova'da KFOR komutasını devralabilir" | Video
Türk askerine kritik görev! Bloomberg:

Türk askerine kritik görev! Bloomberg: "Kosova'da KFOR komutasını devralabilir" | Video

11.06.2023 | 09:50

Türk askerine bir görev daha geliyor. Geçtiğimiz hafta NATO'nun talebi üzerine Türk komadonlar gerilimin had safhaya ulaştığı Kosova-Sırbistan'da tansiyonu düşürmek için 24 yılın ardından Kosova'ya intikal etmişti. ABD gazetesi Bloomberg Türkiye'nin Kosova'nın NATO'da bulunan Barış Gücü KFOR'u ekim ayında İtalya'dan devralabileceğini iddia etti.

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