Türk Savunma Sanayii'nde tarihi gün! Yeni Altay tankı envantere girdi! Başkan Erdoğan: "Her alanda güçlü olmak zorundayız" | Video
28.10.2025 | 15:52
Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'nde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde alınan kararlar ışığında, savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Son teknolojiye sahip hava, kara, deniz araçlarımızla destan yazmaya devam ediyoruz. Artık yalnızca takip eden değil, takip edilen bir devletiz" ifadelerine yer verdi.
